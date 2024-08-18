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عربي-دولي

أميركا ترفع وتيرة نقل الأسلحة إلى سوريا.. ماذا يحصل هناك؟

Lebanon 24
18-08-2024 | 15:56
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نقلت قناة "روسيا اليوم" عن وكالة "نوفوستي" قولها أن مصدرًا عسكريًا سوريًا أفاد أن الولايات المتحدة أرسلت قافلة محملة بالأسلحة والذخيرة والمعدات اللوجستية من العراق إلى شمال شرق سوريا، مرة أخرى.

وقال المصدر: "أدخلت القوات الأميركية قافلة عسكرية مكونة من 40 شاحنة من العراق إلى محافظة الحسكة عبر معبر الوليد الحدودي، وكانت الشاحنات محملة بالمعدات اللوجستية والأسلحة والذخيرة وصهاريج الوقود".
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وفي ذات السياق، قال مصدر عسكري ميداني سوري لوكالة  نوفوستي" أمس السبت إن قافلة عسكرية أميركية مكونة من 43 شاحنة تحمل معدات عسكرية ومواد لوجستية دخلت من العراق إلى سوريا، وتوجهت نحو القاعدة الأميركية في محافظة الحسكة.

كما أفاد مصدر مطلع بأن القوات الأميركية في شمال سوريا كثفت تدريباتها، وبدأت في إدخال معدات وتقنيات جديدة بشكل مكثف، بالإضافة إلى تعزيز قواعدها بأبراج مراقبة وأنظمة دفاع جوي. (روسيا اليوم)
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