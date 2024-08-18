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عربي-دولي

زيلينسكي يتحدث عن تقدم القوات الاوكرانية في روسيا... هذا ما قاله

Lebanon 24
18-08-2024 | 16:59
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اعتبر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، أن "تزداد قوة" في منطقة كورسك الروسية، مع إعلان كييف أنها فجرت جسرًا ثانيًا في المنطقة.

وقال زيلينسكي في كلمة إن موطئ قدم كييف في "يزداد قوة" و"الآن نحن نعزز مواقعنا"، وفق ما نقلته شبكة "سي أن أن" الأميركية.
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وأعلنت القوات الأوكرانية، الأحد، أنها فجرت جسرًا آخر فوق نهر سيم في منطقة كورسك، "بضربات جوية دقيقة"، وذلك بعد يومين من إعلان مماثل.

وقال قائد سلاح الجو الأوكراني، ميكولا أوليشتشوك، في منشور له على منصة "تلغرام"، "إن سلاح الجو يواصل حرمان العدو من قدراته اللوجستية بفضل ضربات جوية دقيقة".
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