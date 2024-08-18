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عربي-دولي

باتت متأكدة من نيل بطاقة ترشيح الحزب.. هاريس في شيكاغو لحضور مؤتمر الديمقراطيين

Lebanon 24
18-08-2024 | 23:19
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عشية انعقاد مؤتمر الحزب الديمقراطي، وصلت كامالا هاريس، أمس الأحد إلى شيكاغو، حيث أحيت الآمال بإمكانية الفوز على الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات تشرين الثاني المقبل.

ونائبة الرئيس الأميركي التي دخلت السباق الرئاسي بعد انسحاب جو بايدن منه، باتت متأكدة من نيل بطاقة ترشيح الحزب الديمقراطي.
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وسيتيح مؤتمر الحزب لهاريس منصة لتعرض رؤيتها أمام جمهور أميركي ما يزال يحاول فهم توجهاتها. وستلقي هاريس كلمتها في آخر أيام المؤتمر الخميس.

ويبدأ المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي اليوم الإثنين.

وخلال حملة انتخابية في ولاية بنسلفانيا، أمس الأحد، انتقدت هاريس على نحو غير مباشر الرئيس السابق ومنافسها ترامب، وألمحت إلى أنه "جبان" تركز سياساته على تقويض المنافسين.

وقالت هاريس لحشد من أنصارها: "حدث هذا النوع من الانحراف على مدى السنوات العديدة الماضية على ما أعتقد، والذي يتمثل في الإيحاء بأن مقياس قوة الزعيم يعتمد على من يهزمه. في حين أن ما نعرفه هو أن المقياس الحقيقي والصادق لقوة الزعيم يعتمد على من يرفعه. أي شخص يركز على تقويض الآخرين هو جبان".

ولم تذكر هاريس اسم ترامب مباشرة، في حين وصفها المرشح الجمهوري خلال حملة انتخابية في شرق بنسلفانيا السبت بأنها "متطرفة" و"مجنونة".

وأظهرت استطلاعات الرأي أن هاريس سدت الفجوة مع ترامب على المستوى الوطني وفي الكثير من الولايات الثماني الحاسمة، ومنها بنسلفانيا التي ستلعب دورا مهما في اختيار خليفة الرئيس الديمقراطي بايدن.(سكاي نيوز)



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