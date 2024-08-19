النائب العام الإسرائيلي يوصي بالتحقيق مع مطرب شهير.. اليكم السبب

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أوصى النائب العام في إسرائيل، عميت أيسمان، بفتح ملف تحقيق جنائي ضد المطرب الإسرائيلي، إيال غولان، بشبهة "التحريض على العنف ضد سكان غزة".وبعد أيام من هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول، دعا غولان إلى "محو غزة" وقال "لا تتركوا إنسانا واحدا هناك"، على حد تعبيره.ويتوقف قرار فتح تحقيق ضد غولان على موقف المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهراف ميارا.وفي بداية شهر تموز، أوصى المدعي العام الإسرائيلي، بفتح تحقيق ضد وزير الأمن الداخلي، إيتمار بن غفير، لنفس "شبهة التحريض"، وتنتظر هذه التوصية أيضا قرار المستشارة القانونية للحكومة.وأكد النائب العام في إسرائيل أن "كلام الوزير في بداية الحرب يعني أنه يعتقد أن جميع سكان غزة إرهابيون، وبناء على ذلك فمن المفهوم وجوب قتل جميع سكان القطاع".وقد تعرضت هاتان التوصيتان اللتان تقدم بهما النائب العام لفتح التحقيقات، ضد غولان وبن غفير، لانتقادات شديدة داخل وزارة العدل الإسرائيلية". (الحرة)