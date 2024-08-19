على الرغم من كل النصائح.. ترامب يرفض التوقف عن مهاجمة هاريس فكيف وصفته؟





المؤتمر سيتيح لهاريس منصة لتعرض رؤيتها أمام جمهور أميركي ما زال يحاول فهم توجهاتها مع تقدمها السريع إلى صدارة المشهد، بعدما أمضت الأعوام الماضية نائبة للرئيس جو بايدن واكتفت بدور ثانوي.

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وستلقي هاريس كلمتها في آخر أيام المؤتمر يوم الخميس، وستكون حاضرة أيضاً إلى جانب بايدن لدى إلقائه كلمته الاثنين، رغم أن دور الرئيس الحالي بات ثانوياً في هذه الحملة. تتجه الأنظار إلى مدينة شيكاغو الأميركية بانتظار انطلاق أعمال المؤتمر الوطني العام للحزب الديمقراطي.المؤتمر سيتيح لهاريس منصة لتعرض رؤيتها أمام جمهور أميركي ما زال يحاول فهم توجهاتها مع تقدمها السريع إلى صدارة المشهد، بعدما أمضت الأعوام الماضية نائبة للرئيس جو بايدن واكتفت بدور ثانوي.وستلقي هاريس كلمتها في آخر أيام المؤتمر يوم الخميس، وستكون حاضرة أيضاً إلى جانب بايدن لدى إلقائه كلمته الاثنين، رغم أن دور الرئيس الحالي بات ثانوياً في هذه الحملة.

ومن المقرر أن تتحدث أسماء كبيرة في الحزب الديمقراطي خلال الأسبوع الذي يسبق الترشيح الرسمي لكامالا هاريس.



ووصلت كامالا هاريس، الأحد، إلى شيكاغو عشية انعقاد مؤتمر الحزب الديمقراطي الذي أحيت آماله بإمكان الفوز على الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات تشرين الثاني.



هاريس تصف ترامب بالجبان

وانتقدت هاريس على نحو غير مباشر الرئيس السابق ومنافسها الجمهوري في انتخابات الرئاسة دونالد ترامب، الأحد، وألمحت إلى أن ترامب "جبان" تركز سياساته على تقويض المنافسين، وذلك أثناء مقارنة أسلوب قيادتها مع أسلوبه خلال توقف حملتها الانتخابية في روتشستر بولاية بنسلفانيا التي قد تشكل منعطفا مهما في نتيجة الانتخابات.



وأضافت هاريس أن أي شخص يسعى إلى إهانة الآخرين هو جبان، وشددت على أن حملتها تركز على الفوز بالانتخابات وستحقق الفوز.



ولم تذكر هاريس اسم ترامب مباشرة، في حين وصفها المرشح الجمهوري خلال حملة انتخابية في شرق بنسلفانيا، السبت، بأنها "متطرفة" و"مجنونة".

هذا ورفض ترامب الدعوات التي تطالبه بتخفيف حدة خطابه ضد منافسته الديمقراطية كامالا هاريس ومهاجمته لها أمام أنصاره خلال حملاته الانتخابية. (العربية)