Advertisement

صحة

الفلبين تسجل أول إصابة بجدري القردة لشاب يبلغ 33 عاماً

Lebanon 24
19-08-2024 | 02:10
A-
A+

Doc-P-1236050-638596552027511510.jpg
Doc-P-1236050-638596552027511510.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت وزارة الصحة الفلبينية، الإثنين، إنها رصدت إصابة جديدة بمرض جدري القردة، هي الأولى منذ كانون الأول 2023.
والحالة لشاب يبلغ من العمر 33 عاما لم يكن مسافرا للخارج، وفق ما ذكرته وكالة "رويترز".
والسبت، أعلنت وكالة الصحة التابعة للاتحاد الإفريقي، أنه تم تسجيل إجمالي 18737 إصابة محتملة أو مؤكدة بجدري القردة منذ مطلع العام في إفريقيا، بينها 1200 حالة في أسبوع واحد.
Advertisement
وأشار التعداد الصادر عن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها الذي أوضح أنه تم تحديد الكثير من "متحورات الفيروس"، إلى أن ثمة 3101 حالة مؤكدة و15636 حالة محتملة و541 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها في 12 دولة في القارة.
ووفق الوكالة الإفريقية، فقد تم تسجيل عدد أكبر من الحالات منذ بداية العام 2024 مقارنة بالعام 2023 بأكمله (14838).
ودفعت موجة الجدري منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، إلى اعتبارها طارئة دولية، وهو أعلى مستوى يمكن أن تعلنه.
وجدري القردة مرض معد ناجم عن فيروس ينتقل إلى البشر عن طريق الحيوانات المصابة ولكن يمكن أيضا أن ينتقل بين البشر عبر الاتصال الجسدي الوثيق.
وعرف هذا المرض بجدري القردة لأنه ناتج من فيروس قريب من الجدري اكتشف عام 1958 لدى قردة كانت تستخدم في الأبحاث، ولاحقا أطلقت عليه السلطات الصحية تسمية "إمبوكس".
(الحرة)

عربي-دولي

صحة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2024-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2024-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2024-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:27 | 2024-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:41 | 2024-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:46 | 2024-08-19
05:42 | 2024-08-19
05:30 | 2024-08-19
05:26 | 2024-08-19
05:18 | 2024-08-19
05:08 | 2024-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24