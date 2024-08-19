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صحة

لماذا لم يتحول جدري القردة إلى وباء مثل كورونا؟ .. اليكم السبب

Lebanon 24
19-08-2024 | 04:57
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كشف مسؤول مصري عن سبب عدم وجود مخاوف من تحول جدري القردة إلى وباء على غرار كورونا.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية إن جدري القردة ينتقل بين الأفراد عن طريق اللمس والمصافحة والملامسة الجلدية، أو ملامسة البثور، ولذلك لن يتحول إلى وباء، لأنه لا ينتقل عبر الهواء مثل كورونا مثلا، ناصحا المواطنين بتجنب عوامل الإصابة وعدم اللمس أو المصافحة للمصابين أو استخدام الأدوات الشخصية لهم.
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وكشف أن أعراض المرض تظهر في هيئة بثور على الجلد وطفح في باطن وظهر الكفين، يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة والصداع الشديد، موضحا أن الفيروس ليس سريع الانتشار.
(العربية)

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