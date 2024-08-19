بسبب الحرائق.. إجلاء 3 آلاف سائح جنوب فرنسا (فيديو)

أجلت فرنسا قرابة 3 آلاف سائح بسبب حريق تمكن رجال الإطفاء لاحقا من السيطرة عليه.



وقالت خدمات الطوارئ في بيان، الإثنين، إن الحريق اندلع في كانيه آن روسيون، في مقاطعة البيرينيه الشرقية فجرا وأججته رياح بلغت سرعتها 80 كم في الساعة.

وخلال عمليات الإنقاذ والإخلاء، "أصيب سبعة أشخاص بجروح طفيفة هم أربعة مدنيين واثنان من عناصر الإطفاء ودركي"، بحسب المصدر.



ونُقل السياح إلى مبنى تابع للبلدية، ولكن معظمهم عادوا إلى الموقع في الصباح.



وفي المنطقة الجنوبية أيضا، في أوكسيتاني، نجح عناصر الإطفاء في السيطرة على حريق اندلع بعد ظهر الأحد في فرونتينيان، بعد أن دمر حوالي 350 هكتارا من غابات الصنوبر.