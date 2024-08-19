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تتحضر البنوك في تركيا لاحتمالات وقوع زلزال كبير وذلك ضمن خطة طوارئ شاملة لكل الفرضيات تتضمن بناء إدارات ظل في مدن أخرى، وتعزيز البنى التحتية خاصة الرقمية.وعلى سبيل المثال؛ أنهى بنك دينيز التركي قبل شهور بناء برج في إسطنبول، ولم يلبث أن بحث عن عقارات في أماكن أخرى من أنحاء تركيا، وفق وكالة "بلومبرغ".ويتوقع خبراء الجيوليوجيا زلزالا في إسطنبول التي تضم 16 مليون نسمة وتقع شمال الأناضول، وهي منطقة نشاط زلزالي.وتعلمت تركيا الدرس من زلزال قهرمان مرعش الذي ضرب جنوب شرق تركيا في 2023، وخلف قرابة 50 ألف قتيل.وقد أعادت التحذيرات من وقول زلزال كبير في إسطنبول إلى الأذهان ما شهدته منطقة غولجوك، شمال غربي تركيا، في 17 آب 1999 حينما ضربها زلزالا بلغت قوته 7.5 على مقياس ريختر، ووصل تأثيره للمناطق المجاورة بما فيها إسطنبول. (العربية)