مفاوضات وقف النار في غزة تمرّ بلحظات حرجة!





وقال المصدر المطلع على المفاوضات أن مصر وحماس يصران على انسحاب الجيش الإسرائيلي من محور فيلادلفيا بشكل كامل.

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وأكد أن "هذه ساعات حرجة للغاية. قصة فيلادلفيا لا تزال مفتوحة، وإسرائيل مستعدة لخفض القوات، لكن المصريين والفلسطينيين يصرون على الانسحاب الكامل، بينما نتنياهو ليس مستعدا للاستسلام". يبدو أن المفاوضات بشأن صفقة الأسرى ووقف النار في غزة، تمر بلحظات حرجة، وفق ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن "مصدر مطلع".وقال المصدر المطلع على المفاوضات أن مصر وحماس يصران على انسحاب الجيش الإسرائيلي من محور فيلادلفيا بشكل كامل.وأكد أن "هذه ساعات حرجة للغاية. قصة فيلادلفيا لا تزال مفتوحة، وإسرائيل مستعدة لخفض القوات، لكن المصريين والفلسطينيين يصرون على الانسحاب الكامل، بينما نتنياهو ليس مستعدا للاستسلام".

وعاد الوفد الإسرائيلي المكلف بالمفاوضات من العاصمة المصرية القاهرة مساء اليوم.



وقالت مصادر إسرائيلية أن الوفد عاد بعد يوم واحد من توجهه للقاهرة، دون إحراز أي تقدم حتى الآن في المفاوضات.



وكان مقررا أن يبحث الوفد مسائل تفصيلية لنتائج مباحثات الدوحة الاسبوع الماضي، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الاجتماع التالي سيعقد.



هذا ووصف مكتب بنيامين نتنياهو لقاءه بأنتوني بلينكن بالإيجابي، حيث جاء في بيان له: "انتهى لقاء إيجابي وبروح بناءة مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن استمر 3 ساعات... وأكد اللقاء على التزام إسرائيل بالمقترح الأميركي الذي يأخذ بالاعتبار مصالح إسرائيل الأمنية المتمسكة بها بشدة".



ويزور بلينكن الذي وصل إسرائيل، مساء أمس الأحد، مصر يوم غد الثلاثاء، في محاولة للدفع باتجاه هدنة في قطاع غزة وتبادل أسرى.



وتأتي هذه الجولة لبلينكن وهي التاسعة منذ بدء الحرب في قطاع غزة في 7 تشرين الأول 2023، بعد يومين على محادثات في الدوحة بشأن وقف لإطلاق النار في القطاع دعا إليها الرئيس الأميركي جو بايدن. (روسيا اليوم)