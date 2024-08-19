Advertisement

عربي-دولي

مفاوضات وقف النار في غزة تمرّ بلحظات حرجة!

Lebanon 24
19-08-2024 | 11:56
A-
A+
Doc-P-1236308-638596909814484848.jpg
Doc-P-1236308-638596909814484848.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يبدو أن المفاوضات بشأن صفقة الأسرى ووقف النار في غزة، تمر بلحظات حرجة، وفق ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن "مصدر مطلع".

وقال المصدر المطلع على المفاوضات أن مصر وحماس يصران على انسحاب الجيش الإسرائيلي من محور فيلادلفيا بشكل كامل.
Advertisement

وأكد أن "هذه ساعات حرجة للغاية. قصة فيلادلفيا لا تزال مفتوحة، وإسرائيل مستعدة لخفض القوات، لكن المصريين والفلسطينيين يصرون على الانسحاب الكامل، بينما نتنياهو ليس مستعدا للاستسلام".
 
وعاد الوفد الإسرائيلي المكلف بالمفاوضات من العاصمة المصرية القاهرة مساء اليوم.

وقالت مصادر إسرائيلية أن الوفد عاد بعد يوم واحد من توجهه للقاهرة، دون إحراز أي تقدم حتى الآن في المفاوضات.

وكان مقررا أن يبحث الوفد مسائل تفصيلية لنتائج مباحثات الدوحة الاسبوع الماضي، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الاجتماع التالي سيعقد.

هذا ووصف مكتب بنيامين نتنياهو لقاءه بأنتوني بلينكن بالإيجابي، حيث جاء في بيان له: "انتهى لقاء إيجابي وبروح بناءة مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن استمر 3 ساعات... وأكد اللقاء على التزام إسرائيل بالمقترح الأميركي الذي يأخذ بالاعتبار مصالح إسرائيل الأمنية المتمسكة بها بشدة".

ويزور بلينكن الذي وصل إسرائيل، مساء أمس الأحد، مصر يوم غد الثلاثاء، في محاولة للدفع باتجاه هدنة في قطاع غزة وتبادل أسرى.

وتأتي هذه الجولة لبلينكن وهي التاسعة منذ بدء الحرب في قطاع غزة في 7 تشرين الأول 2023، بعد يومين على محادثات في الدوحة بشأن وقف لإطلاق النار في القطاع دعا إليها الرئيس الأميركي جو بايدن. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2024-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2024-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2024-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:14 | 2024-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:19 | 2024-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:36 | 2024-08-19
13:25 | 2024-08-19
13:09 | 2024-08-19
12:53 | 2024-08-19
12:19 | 2024-08-19
12:03 | 2024-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24