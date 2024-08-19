هل وصل جدري القرود إلى العراق؟

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نفت وزارة الصحة العراقية اليوم الاثنين، صحة المعلومات التي تفيد بتسجيل إصابات بجدري القرود في العراق.ولفتت الوزارة في بيان رسمي إلى أن بعض الصفحات والوكالات الإخبارية تسارع إلى نشر أخبار لا أساس لها من الصحة.إلى ذلك، أكد المتحدث باسم الوزارة في إفادة صحفية أن "الأنباء التي نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الوكالات الإخبارية حول تسجيل إصابة بجدري القرود، لا أساس لها من الصحة".وأشار إلى أن "العراق لم يسجل حتى اللحظة أية إصابات بجدري القرود في أية من محافظاته بما فيها إقليم كردستان".ودعا المتحدث وسائل الاعلام الى "توخي الدقة في نقل المعلومة والاعتماد على المصادر الرصينة"، مشددا على أن "الوزارة ستعلن عن أية إصابة قد تسجل بشكل رسمي".وكان مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، قد أعلن وباء جدري القردة في إفريقيا كـ"حالة طوارئ صحية عامة ذات أهمية دولية".كما أعلنت الهيئة الصحية التابعة للاتحاد الإفريقي، الثلاثاء الفائت، حالة طوارئ صحية عامة، وهو أعلى مستوى من التأهب، بسبب تفشي مرض جدري القردة في القارة. (روسيا اليوم)