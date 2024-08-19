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إقتصاد

مصر ترفع أسعار الكهرباء للمنازل

Lebanon 24
19-08-2024 | 16:03
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رفعت مصر أسعار الكهرباء للمنازل، بما يصل إلى 50 في المئة مع إلغاء الدعم تدريجيا في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولين، وفق ما قاله مصدران مطلعان لرويترز.

وقالت صحف مصرية إن نسب الزيادات الجديدة تتراوح بين 30 إلى 35 في المئة.
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ونقلت صحيفة الشروق عن "مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة"، أن الحكومة وافقت على بدء تطبيق زيادة جديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، ليتم احتسابها منذ أول آب الجاري، بأثر رجعي 15 يوما، في ما يخص العدادات مسبقة الدفع.

وقالت صحيفة المصري اليوم إن السبب وراء الزيادة هو ارتفاع سعر إنتاج الكيلو وات/ساعة وزيادة سعر الدولار وقرار الحكومة وقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال حتى انتهاء الصيف.

وتم تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، ابتداء من السبت الماضي في ما يتعلق بالعدادات مسبقة الدفع، وسيتم تحصيل الزيادة الجديدة في الشرائح بفاتورة شهر سبتمبر المقبل، بالنسبة إلى العدادات القديمة والميكانيكية. (الحرة)

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