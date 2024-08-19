29
o
بيروت
32
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
25
o
النبطية
28
o
زحلة
25
o
بعلبك
16
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
بعد انتشار جدري القردة.. ما توصية منظمة الصحة العالمية بشأن السفر؟
Lebanon 24
19-08-2024
|
23:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أوصت منظمة الصحة العالمية الإثنين، الدول التي سجلت إصابات بسلالة جديدة من جدري القردة ظهرت مؤخرا في أفريقيا، بإطلاق خطط تطعيم في المناطق التي تم فيها رصد المرض.
ودفع تزايد عدد الإصابات بجدري القردة في جمهورية الكونغو الديموقراطية، مدفوعا بالسلالة "1بي" التي سُجلت كذلك في بوروندي وكينيا ورواندا وأوغندا، بمنظمة الصحة العالمية إلى إعلان المرض "طارئة صحية عامة تسبب قلقا دوليا" في 14 آب، وهو أعلى مستوى تحذير يمكن أن تطلقه الهيئة.
Advertisement
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت حالة الطوارئ الصحية العامة في عام 2022 عندما تفشى الوباء عبر السلالة "2بي" في جميع أنحاء العالم.
وتم رفع أعلى مستوى من التأهب في أيار 2023، لكن منظمة الصحة العالمية أوصت جميع الدول بإعداد خطط مكافحة وطنية أو الحفاظ على قدرات المراقبة.
وفي ما يتعلق بالنقل الدولي، أوصت منظمة الصحة العالمية "بإنشاء أو تعزيز اتفاقات التعاون عبر الحدود حول مراقبة ومعالجة الإصابات المشتبه فيها بجدري القردة، ونقل المعلومات إلى المسافرين وشركات النقل".
وشددت على ضرورة تطبيق ذلك "من دون اللجوء إلى القيود العامة على السفر والأنشطة التجارية والتي من شأنها أن تؤثر بلا جدوى على الاقتصادات المحلية أو الإقليمية أو الوطنية".
كما دعت البلدان المتضررة إلى إنشاء أو تعزيز آليات لتنسيق الاستجابة لحالات الطوارئ على المستويين الوطني والمحلي، وتعزيز مراقبة الأمراض ورصدها، والتمييز بين السلالات وإبلاغ منظمة الصحة العالمية عن الإصابات في الوقت المناسب وبشكل أسبوعي".
كما حثت على تحسين الأبحاث ومكافحة الوصمة المرتبطة بالمرض وتحسين مهارات العاملين الصحيين في مجال مكافحة جدري القردة مع تزويدهم بمعدات الحماية الشخصية. (سكاي نيوز)
عربي-دولي
صحة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
من دون زوجها.. دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلاد مديرة أعمالها وتُثير الجدل مع هذا الشاب! (صور)
Lebanon 24
من دون زوجها.. دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلاد مديرة أعمالها وتُثير الجدل مع هذا الشاب! (صور)
02:20 | 2024-08-19
19/08/2024 02:20:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ببكيني مُثير.. نجمة "ستار أكاديمي" اللبنانية برشاقة لافتة بعد أقل من شهر من وضعها مولودتها الأولى (صور)
Lebanon 24
ببكيني مُثير.. نجمة "ستار أكاديمي" اللبنانية برشاقة لافتة بعد أقل من شهر من وضعها مولودتها الأولى (صور)
03:14 | 2024-08-19
19/08/2024 03:14:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بالمايوه من فرنسا... ملكة جمال لبنان السابقة تستمتع بعطلتها الصيفيّة (صور)
Lebanon 24
بالمايوه من فرنسا... ملكة جمال لبنان السابقة تستمتع بعطلتها الصيفيّة (صور)
06:19 | 2024-08-19
19/08/2024 06:19:31
Lebanon 24
Lebanon 24
ضربة عنيفة.. عدوانٌ إسرائيلي يطال البقاع وفيديوهات توثق ما حصل!
Lebanon 24
ضربة عنيفة.. عدوانٌ إسرائيلي يطال البقاع وفيديوهات توثق ما حصل!
13:14 | 2024-08-19
19/08/2024 01:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجارات ضخمة.. ماذا قصفت إسرائيل في البقاع؟
Lebanon 24
إنفجارات ضخمة.. ماذا قصفت إسرائيل في البقاع؟
13:48 | 2024-08-19
19/08/2024 01:48:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:00 | 2024-08-20
بسبب احتجاجات غزة.. رفع الإجراءات التأديبية عن معظم طلاب جامعة كولومبيا
01:53 | 2024-08-20
بالصور بعد قصف "حزب الله" المكثف.. هذا ما تشهده إسرائيل الآن
01:46 | 2024-08-20
فقدان رجل أعمال بريطاني بارز بعد غرق يخت فاخر قبالة صقلية
01:39 | 2024-08-20
مشهد مرعب.. المحيط الأطلسي يبتلع "منزل الأحلام" في غمضة عين فهل من إصابات؟ (فيديو)
01:30 | 2024-08-20
6 أحداث سيتم مراقبتها في المؤتمر الوطني الديمقراطي
01:27 | 2024-08-20
إغلاق حساب باسم يوسف على "إكس" بسبب تغريدة.. ماذا قال فيها؟
فيديو
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
15:32 | 2024-08-18
20/08/2024 09:12:42
Lebanon 24
Lebanon 24
قريبا.. ستشحنون هاتفكم في أقل من 5 دقائق! (فيديو)
Lebanon 24
قريبا.. ستشحنون هاتفكم في أقل من 5 دقائق! (فيديو)
03:00 | 2024-08-17
20/08/2024 09:12:42
Lebanon 24
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
01:49 | 2024-08-09
20/08/2024 09:12:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24