هيلاري كلينتون "تسلم الشعلة" إلى كامالا هاريس: علينا أن نحيي الرئيس بايدن

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في أول مؤتمر للحزب الديمقراطي تحضره شخصيا منذ ترشحها لانتخابات الرئاسة قبل 8 سنوات، أعربت هيلاري كلينتون، الإثنين، عن سعادتها بترشح نائبة الرئيس الأميركي كاملا هاريس للرئاسة، معربة عن أملها في أن تتمكن الأخيرة من تحقيق الإنجاز الذي تعذر عليها هي الوصول إليه.وقالت كلينتون خلال كلمتها وسط تصفيق متواصل من الحضور: "المستقبل هنا! أتمنى أن تتمكن أمي وأم كامالا من رؤيته"، وذلك في إشارة إلى أنه في حال فوز هاريس بالانتخابات، فستصبح أول رئيسة في تاريخ الولايات المتحدة.وأضافت كلينتون، التي كانت أول امرأة تفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض السباق الرئاسي عام 2016: "إن قصة حياتي وتاريخ بلادنا تؤكد أن التقدم ممكن، لكن ليس مضمونا. يتعين علينا أن نناضل من أجله، وألا نستسلم أبدا".وحسب شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية، فإن وزيرة الخارجية السابقة، تحدثت خلال كلمتها عن دورها ونائبة الرئيس هاريس في تأييد حقوق المرأة، حيث كان من الممكن رؤية بعض النساء وهن يمسحن دموعهن -بما في ذلك جوين والز، زوجة نائب هاريس في الحملة الانتخابية، حاكم ولاية مينيسوتا تيم والتز- وتأييدهن لكلام كلينتون بشأن سخرية دونالد ترامب منها ومن ضحكات هاريس.وقالت كلينتون: "معاً، نجحنا في إحداث الكثير من الشقوق في السقف الزجاجي الأكثر صلابة. الليلة، نحن قريبون جدا من اختراقه مرة واحدة وإلى الأبد"، وذلك في إشارة إلى إمكانية فوز أول امرأة بانتخابات الرئاسة الأميركية.وأضافت: "عندما يسقط حاجز أمام واحد منا، فإنه يمهد الطريق لنا جميعا".وأشادت كلينتون في أول أيام المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي بشيكاغو، بالرئيس الأميركي جو بايدن، قائلة: "علينا أن نحيي الرئيس بايدن".واعتبرت أن "بايدن كان داعما للديمقراطية هنا وفي الخارج، وأظهر معنى أن يكون الشخص محبا لوطنه". (الحرة)