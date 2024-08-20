ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية أن وضع القوات المسلحة الأوكرانية التي تقاتل في جمهورية دونيتسك الشعبية تدهور جراء استخدام كييف مواردها المحدودة في الهجوم على منطقة كورسك الروسية.

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وتابعت الصحيفة: "قال أحد قادة لواء المدفعية الأوكرانية إن أحد أسباب التقدم الروسي هو أن كييف توجه مواردها الضئيلة نحو الشمال".

وتابع قائلاً إن جنود كتيبته بدأوا مرة أخرى في الاقتصاد باستخدام القذائف، حيث تم إعادة توجيه الذخيرة لاستخدامها في هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على منطقة كورسك".



وبحسب الصحيفة، يشارك ما لا يقل عن 20 وحدة من القوات الأوكرانية تشارك في الهجوم على منطقة كورسك، وكان من المفترض أن يكون بعضهم في الاحتياط. (روسيا اليوم)