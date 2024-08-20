Advertisement

عربي-دولي

وضع القوات الأوكرانية في دونيتسك تدهور.. ما السبب؟

Lebanon 24
20-08-2024 | 03:45
A-
A+
Doc-P-1236554-638597477676742255.jpeg
Doc-P-1236554-638597477676742255.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية أن وضع القوات المسلحة الأوكرانية التي تقاتل في جمهورية دونيتسك الشعبية تدهور جراء استخدام كييف مواردها المحدودة في الهجوم على منطقة كورسك الروسية.
 
Advertisement
وتابعت الصحيفة: "قال أحد قادة لواء المدفعية الأوكرانية إن أحد أسباب التقدم الروسي هو أن كييف توجه مواردها الضئيلة نحو الشمال".
 
وتابع قائلاً إن جنود كتيبته بدأوا مرة أخرى في الاقتصاد باستخدام القذائف، حيث تم إعادة توجيه الذخيرة لاستخدامها في هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على منطقة كورسك".

وبحسب الصحيفة، يشارك ما لا يقل عن 20 وحدة من القوات الأوكرانية تشارك في الهجوم على منطقة كورسك، وكان من المفترض أن يكون بعضهم في الاحتياط. (روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:00 | 2024-08-20
06:35 | 2024-08-20
06:32 | 2024-08-20
06:24 | 2024-08-20
06:19 | 2024-08-20
06:10 | 2024-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24