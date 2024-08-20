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آيزنكوت: نتنياهو غير مستعد لقرارات شجاعة لاستعادة الأسرى

Lebanon 24
20-08-2024 | 04:37
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وجه الوزير السابق في حكومة الحرب الإسرائيلية غادي آيزنكوت، الثلاثاء، انتقادات حادة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقال آيزنكوت النائب من حزب "معسكر الدولة" المعارض لإذاعة "103 اف ام" المحلية، إن نتنياهو "يريد عودة المختطفين (الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة) لكنه غير مستعد لاتخاذ قرارات شجاعة".
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وأضاف في إشارة إلى سلسلة البيانات التي صدرت عن مكتب نتنياهو في الأيام الماضية حول اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة: "إنه (نتنياهو) يرسل قرارات عبر الرسائل النصية، لقد رأيت ذلك ولهذا السبب غادرنا (الحكومة)".
وأشار آيزنكوت إلى معارضة نتنياهو للتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق نار في غزة.
وقال: "جميع رؤساء الأجهزة الأمنية، ومعظم وزراء الحكومة، ووزير التعاون الاقليمي ديفيد أمسالم (المقرب من نتنياهو) وغيرهم دفعوا من أجل التوصل إلى اتفاق شامل - الصفقة الشاملة، لقد أيدناها، وكان هناك معارض واحد هو نتنياهو".
(الأناضول)
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