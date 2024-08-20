Advertisement

عربي-دولي

الهدنة انتهت.. حركة النجباء العراقية تهدد باستهداف القواعد الأميركية

Lebanon 24
20-08-2024 | 14:26
A-
A+
Doc-P-1236769-638597860664590871.jpg
Doc-P-1236769-638597860664590871.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت حركة النجباء العراقية، اليوم الثلاثاء، ان الهدنة التي كانت تهدف لمنح الحكومة الوقت للتفاوض على انسحاب القوات التابعة للولايات المتحدة من البلاد انتهت، وباتت خيارات استهداف القواعد الأميركية بالبلاد متاحة.
Advertisement

وقال حيدر اللامي عضو المجلس السياسي لحركة النجباء لصحيفة ذا ناشيونال: "أنهت فصائل المقاومة في العراق هذه الهدنة وبالتالي فإن جميع الخيارات متاحة لقوات المقاومة لاستهداف جميع القواعد الأميركية داخل العراق".

واعتبر اللامي أن هناك "تسويفا ومماطلة" من أميركا بشأن انسحاب قواتها أثناء المحادثات مع الحكومة العراقية.

ويشهد العراق تزايد الدعوات لإنهاء الهدنة بعد مقتل 4 على الأقل من قوات الحشد الشعبي في غارة أميركية بطائرات مسيرة على قاعدة بمحافظة بابل جنوب بغداد في 30 يوليو الماضي.

وبعد أقل من أسبوع، أصابت الصواريخ قاعدة عين الأسد الجوية في غرب العراق والتي تضم قوات أميركية، مما أدى إلى إصابة خمسة أفراد أميركيين على الأقل، في هجوم أعلنت مسؤوليتها عنه جماعة تسمى الثوار.

وأضاف اللامي، الذي حذر بعد ضربة بابل من أن مثل هذه الخطوة قيد الدراسة، "سيكون هناك رد في الأيام المقبلة قد يستهدف أكثر من مكان، وليس بالضرورة في العراق وسوريا وإسرائيل".
وكان العراق قد بدأ في كانون الثاني الماضي محادثات مع الولايات المتحدة لإنهاء مهمة التحالف، وقالت بغداد إنها مستعدة لإبرام اتفاقيات أمنية ثنائية مع الدول الأعضاء الفردية.

وفي أواخر تموز، زار وفد عراقي بقيادة وزير الدفاع ثابت العباسي واشنطن لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة.

وذكر مسؤول حكومي كبير لصحيفة ذا ناشيونال أن بغداد وواشنطن كانتا على وشك الإعلان عن الاتفاقية في وقت مبكر من هذا الشهر، لكن ذلك تأجل بعد هجوم عين الأسد.

وقال: "كنا قد أنهينا كل شيء تقريبا، وكان الإعلان على وشك الحدوث، لكن هجوم عين الأسد حدث، "لذا، كان من الصعب الإعلان عن الاتفاقية على الفور، لكن الاتفاقية سيتم الإعلان عنها "قريبًا جدًا". (سكاي نيوز)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:51 | 2024-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:10 | 2024-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2024-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2024-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:14 | 2024-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:26 | 2024-08-20
18:28 | 2024-08-20
16:33 | 2024-08-20
16:24 | 2024-08-20
16:14 | 2024-08-20
16:00 | 2024-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24