أوكرانيا تقصف منظومة صواريخ "إس 300" في روستوف الروسية

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أكد الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، أنه قصف منظومة صواريخ "إس-300" المضادة للطائرات في منطقة روستوف الواقعة في جنوب روسيا، الليلة الماضية.وذكرت هيئة الأركان في كييف، أن الهجوم وقع قرب منطقة نوفوشاختينسك السكنية، وأن "روسيا تستخدم صواريخ إس-300 لشن هجمات على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا".وأضافت في بيان: "تم رصد انفجارات في نقاط معينة مُستهدفة.. ويجري تقييم دقة الضربة".وقال حاكم روستوف، فاسيلي جولوبيف، إن قوات الدفاع الجوي "أسقطت صاروخا أطلقته أوكرانيا على منطقته"، لكن وزارة الدفاع الروسية لم تذكر الواقعة في بيانها اليومي عن تدمير أسلحة جوية.وعلى الصعيد السياسي، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف إن توغل أوكرانيا داخل منطقة كورسك يعني أنه "لن تكون هناك محادثات بين موسكو وكييف حتى تُهزم أوكرانيا تماما"، على حد تعبيره.وأضاف على تطبيق تيليغرام: "انتهت الثرثرة الفارغة للوسطاء الذين لم يوكلهم أحد لإحلال السلام الرائع. يدرك الجميع كل شيء الآن حتى وإن لم يعبروا عن ذلك صراحة".وتابع: "لن تكون هناك مفاوضات بعد الآن، حتى هزيمة العدو تماما".(الحرة)