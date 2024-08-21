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عربي-دولي

بالفيديو: بوتين يهدي قرآنا من ذهب ويستمع لتفسير إحدى آياته في الشيشان

Lebanon 24
21-08-2024 | 05:12
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أهدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نسخة مرصعة بالذهب من القرآن الكريم لمسجد "النبي عيسى"، الذي تم تشييده مؤخرا في غروزني عاصمة جمهورية الشيشان الروسية.

ووصل بوتين إلى المسجد يرافقه حاكم الجمهورية رمضان قديروف، ومفتي الشيشان رئيس الإدارة الدينية لمسلمي الجمهورية صلاح ميجييف.

وعند فتح صفحات القرآن تلا المفتي على مسامع بوتين آية في سورة الأنفال: "وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى"، وترجم له معناها إلى اللغة الروسية.
 
 
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وقبّل الرئيس بوتين نسخة القرآن قبل أن يحتضنها ويلتقط صورة تذكارية له مع قديروف، ومفتي الشيشان. (روسيا اليوم)
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