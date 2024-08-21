بالفيديو: بوتين يهدي قرآنا من ذهب ويستمع لتفسير إحدى آياته في الشيشان

أهدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نسخة مرصعة بالذهب من القرآن الكريم لمسجد "النبي عيسى"، الذي تم تشييده مؤخرا في غروزني عاصمة جمهورية الشيشان الروسية.



ووصل بوتين إلى المسجد يرافقه حاكم الجمهورية رمضان قديروف، ومفتي الشيشان رئيس الإدارة الدينية لمسلمي الجمهورية صلاح ميجييف.



وعند فتح صفحات القرآن تلا المفتي على مسامع بوتين آية في سورة الأنفال: "وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى"، وترجم له معناها إلى اللغة الروسية.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يهدي نسخة مرصعة بالذهب من القرآن الكريم لصالح مسجد النبي عيسى في الشيشان



مفتي الشيشان تلى أمام بوتين الآية 17 من سورة الأنفال «وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى»



الرئيس قبّل القرآن واحتضنه والتقط صوراً له برفقة رمضان قديروف… pic.twitter.com/cuk4aYQPRq — #أوّل نيوز (@Awwalkwt) August 21, 2024 Advertisement

وقبّل الرئيس بوتين نسخة القرآن قبل أن يحتضنها ويلتقط صورة تذكارية له مع قديروف، ومفتي الشيشان. (روسيا اليوم)