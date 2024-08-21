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عربي-دولي

فيديو أثار الهلع في دولة عربيّة... أفراد من 6 عائلات اعتلوا جسراً للإنتحار

Lebanon 24
21-08-2024 | 06:39
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عاش الجزائريون لحظات من الخوف والهلع بعدما اعتلى أفراد من عدة عائلات هُدِمَت بيوتها إلى جسر قسنطينة مهددين بالانتحار، وطالبوا السلطات المحلية بإيجاد حلّ عاجل لوضعهم ومنحهم منازل لائقة.
 
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ولعل ما زاد من صدمة الجزائريين أنه من بين المهددين بالانتحار الذين يمثلون 6 عائلات، من هو من ذوي الاحتياجات الخاصّة. (العربية)
 
 

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