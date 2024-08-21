فيديو أثار الهلع في دولة عربيّة... أفراد من 6 عائلات اعتلوا جسراً للإنتحار

عاش الجزائريون لحظات من الخوف والهلع بعدما اعتلى أفراد من عدة عائلات هُدِمَت بيوتها إلى جسر قسنطينة مهددين بالانتحار، وطالبوا السلطات المحلية بإيجاد حلّ عاجل لوضعهم ومنحهم منازل لائقة.

Advertisement

ولعل ما زاد من صدمة الجزائريين أنه من بين المهددين بالانتحار الذين يمثلون 6 عائلات، من هو من ذوي الاحتياجات الخاصّة. (العربية)