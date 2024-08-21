رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلي يغادر منصبه رسميا

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أقر رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية المستقيل، الميجر جنرال أهارون هاليفا مجددا اليوم، خلال مراسم تركه لمنصبه بالمسؤولية عن الإخفاقات التي سمحت بوقوع هجوم السابع من تشرين الأول.وأعلن هاليفا، الذي يخدم في الجيش منذ 38 عاما، استقالته في نيسان وأقر بمسؤوليته عن تلك الإخفاقات بالفعل. وكان وقتها واحدا من عدد من كبار القادة الذين قالوا إنهم لم يتوقعوا الهجوم وفشلوا في منعه.وقال هاليفا خلال المراسم اليوم "إخفاق وحدات المخابرات كان خطأي"، ودعا لإجراء تحقيق على مستوى إسرائيل "من أجل دراسة... وفهم (الأسباب) بعمق" التي أدت للحرب بين إسرائيل وحركة حماس. ( الحرة)