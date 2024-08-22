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عربي-دولي

عباس يصدر مرسوما بشأن توجهه إلى قطاع غزة

Lebanon 24
22-08-2024 | 00:17
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وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الأربعاء مرسوما أوعز فيه بالبدء في إجراء الترتيبات اللازمة لتوجهه وأعضاء من القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة.
 
وحدد المرسوم عدة أهداف للزيارة المرتقبة، منها:
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- "وقف العدوان المتواصل على المحافظات الجنوبية، والانسحاب الكامل والفوري لقوات الاحتلال الإسرائيلي، والتأكيد على أن دولة فلسطين هي صاحبة الولاية على أراضي الدولة كاملة.."
- "استعادة الوحدة الوطنية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتمكين الحكومة من تولي مهامها بشكل فعال في جميع أراضي الدولة الفلسطينية لاسيما في مجالي الإغاثة والإعمار"
- "إطلاق عملية سياسية تبدأ بحصول فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة وتنفيذ حل الدولتين طبقا لقرارات الشرعية الدولية والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل العليا.."
 
ونص المرسوم على تشكيل لجنة تحضيرية تتولى "متابعة الترتيبات للتوجه إلى المحافظات الجنوبية مع الجهات الدولية والإقليمية"، إضافة إلى "إجراء حوار وطني مع جميع الأطراف للوصول إلى تصور وطني حول جميع المسائل الهامة ذات العلاقة"، و"التحرك السياسي والدبلوماسي والقانوني وحشد الطاقات على المستويات العربية والإسلامية والدولية كافة من أجل تنفيذ الخطة التي أقرتها منظمة التحرير الفلسطينية". (روسيا اليوم) 
 
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