موسكو تحبط محاولة أوكرانية لاختراق الحدود.. وحريق في منشأة عسكرية

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فيما تستمر الحرب الروسية الأوكرانية، قال أندريه بوتشاروف حاكم منطقة فولغوغراد بجنوب روسيا، إن حريقا اندلع في منشأة عسكرية بالمنطقة بعد سقوط طائرة أوكرانية مسيرة عليها.وذكر بوتشاروف عبر تطبيق تليغرام أنه لم تقع إصابات، كما لم يحدد المنشأة التي تعرضت للهجوم، لكنه قال إن الهجوم ركز على قرية مارينوفكا، حيث توجد قاعدة جوية تابعة للجيش.وقالت الوكالة الاتحادية للنقل الجوي في روسيا (روزافياتسيا) إنه جرى فرض قيود مؤقتة الخميس على مطار فولغوغراد، إذ علق رحلات المغادرة والوصول.ومن ناحيته، أعلن نائب مدير الإدارة العسكرية والسياسية الرئيسية في القوات المسلحة الروسية، قائد قوات "أخمات" الخاصة، أبتي علاء الدينوف، أن القوات الروسية دمرت دبابة أوكرانية من طراز "أبرامز" أميركية الصنع على محور كورسك.وقال الدينوف في فيديو نشره بقناته على "تليغرام"، اليوم الخميس: "كل الأمور تحت السيطرة على الجبهة، لم ينفذ العدو عمليات قتالية عنيفة هذا اليوم، في الوقت نفسه قمنا بتدمير عشرات المعدات... بما في ذلك دبابة من طراز "أبرامز"، إضافةً إلى ذلك، تم تدمير عدة منظومات مدفعية (الأوكرانية) من عيارات مختلفة، والعديد من نقاط التحكم أيضاً، لذا فالأمور تسير على ما يرام في قطاعنا".وكان ألكسندر بوجوماز حاكم منطقة بريانسك قال إن القوات الروسية منعت فريق تخريب واستطلاع أوكراني من اختراق الحدود في المنطقة الواقعة غرب روسيا، على بعد نحو 240 كيلومترا من موقع التوغل الأوكراني في منطقة كورسك المجاورة.وقالت روسيا أمس الأربعاء إن قواتها تقدمت في شرق أوكرانيا، كما بدأت في صد قوات كييف في منطقة كورسك، لكن قائدا كبيرا حذر من أن القوات الأوكرانية تعيد تنظيم صفوفها لشن هجوم محتمل آخر.وذكر بوجوماز أن قوات حرس الحدود التابعة لجهاز الأمن الاتحادي ووحدات من الجيش الروسي تمكنت من إحباط هجوم فريق تخريب واستطلاع أوكراني أمس الأربعاء، لافتاً إلى أن محاولة التوغل حدثت في كليموفو المتاخمة لمنطقة تشيرنيهيف الأوكرانية.وتقع بريانسك إلى الشمال الشرقي من منطقة كورسك، حيث يتواصل توغل أوكراني منذ أوائل آب.وقبل ذلك، أعلن حاكم مقاطعة روستوف الروسية، فاسيلي غولوبيف، الخميس، أن قوات الدفاع الجوي الروسية تصدت لهجوم أوكراني بخمس طائرات مسيرة غرب المقاطعة.