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عربي-دولي

باعداد كبيرة.. الحوثيون يجندون الأطفال

Lebanon 24
22-08-2024 | 04:09
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كشفت تقارير حقوقية، عن تجنيد جماعة الحوثي لأكثر من 10 آلاف طفل يمني خلال ثماني سنوات، في مناطق سيطرتهم المسلحة.

وذكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة سام للحقوق والحريات أن الحوثيين جندوا أكثر من 10 آلاف طفل خلال الفترة من 2014 وحتى 2021.
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وكشف فريق خبراء تابع للأمم المتحدة، العام الماضي، أن معظم الانتهاكات المتعلقة بتجنيد الأطفال التي حقق فيها ترتبط بالحوثيين الذين يواصلون تجنيد الأطفال واستخدامهم، خاصة في المعسكرات الصيفية.

واوضح التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان (تحالف رصد) في تقرير له أن الحوثيين تمكنوا من تجنيد نحو 30 شابا، بينهم 10 أطفال من قرية الأدبعة مديرية مبين، محافظة حجة.

وأشار التحالف الى ان الأطفال كانوا هدفاً لدعاية الحوثيين خلال العطلة الصيفية، حيث تستقطبهم لمخيمات تدريبية، بالتزامن مع استغلال الحوثيين حرب غزة لتجنيد الأطفال.

وقال التقرير "وجد الحوثيون في حرب إسرائيل على غزة، والتي سقط فيها عشرات الآلاف من الضحايا الفلسطينيين، وسيلة لاستقطاب الأطفال، وإثارة مشاعرهم، وإقناع ذويهم بضرورة التطوع لدعم فلسطين".

واستعرض التقرير، عمليات الاستقطاب التي قامت بها جماعة الحوثي واستغلال الخلفية الفكرية للضحايا، وضعف المعاناة الاقتصادية، وحالة التهميش التي تعيشها اسر الاطفال والانخراط في التجنيد للحصول على مصدر دخل ونقلهم إلى أحد المعسكرات التدريبية المخصصة لتدريب المجندين الجدد.

وأكد المدير التنفيذي للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان، مطهر البذيجي، أن جماعة الحوثي استخدمت المدارس والمساجد والمراكز الصيفية لاستقطاب وتجنيد الأطفال عبر سلسلة من المشرفين والمحشدين، من المشاريخ وعقال الحارات، وسخرت من أجلهم كثير من الأموال لتسهيل عملهم في التأثير على الأطفال.

واشار البذيجي، الى أن جماعة الحوثي، استغلت الحرب في غزة وخاصة منذ أكتوبر من العام الماضي وزجت بالآلاف الأطفال عبر دورات تدريبية مكثفة استمرت لثلاثة أشهر بعدد دورتين على الأقل في مناطق سيطرتها، واستخدمت الدعاية المكثفة للحرب في غزة، واستفادت منها لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الأطفال تمهيداً لإرسالهم للجبهات المختلفة تحت ذريعة الحرب ضد إسرائيل، ونصرة لغزة وفلسطين. (الحدث)
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