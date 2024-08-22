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عربي-دولي

بعد تهديد بوجود قنبلة داخل طائرة.. إعلان حالة الطوارئ بهذا المطار الدولي!

Lebanon 24
22-08-2024 | 07:02
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أعلنت السلطات الهندية حالة الطوارئ في مطار تريفاندروم الدولي بولاية كيرلا جنوب البلاد، عقب ورود تهديد بوجود قنبلة على متن طائرة تابعة لشركة طيران الهند قادمة من مدينة مومباي.
 
ووفق صحيفة "times of India"، نقلا عن مصادر في مطار تريفاندروم الدولي، فإن "الطيار أبلغ بتلقي تهديد بوجود قنبلة عند اقتراب الطائرة من مطار تريفاندروم".
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وكانت الطائرة تقل 135 راكبا، وهبطت بسلام في المطار صباحا بالتوقيت المحلي للهند، وتم إجلاء الركاب من الطائرة ونقلها إلى منطقة معزولة.

وأوضحت المصادر أن العمليات في المطار لم تتأثر بالأمر، مشيرة إلى أنهم في انتظار المزيد من التفاصيل حول مصدر هذا التهديد. (روسيا اليوم)
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