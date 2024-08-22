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عربي-دولي
نجل تيم والز ينفجر باكياً أثناء خطاب والده... وهذا ما قاله
Lebanon 24
22-08-2024
|
10:50
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جلس غوس والز في الصف الأمامي، وانفجر باكياً بعد رؤية والده تيم يلقي خطاباً في المؤتمر الوطني الديققراطي في شيكاغو.
وصرخ الشاب البالغ من العمر 17 عاماً: "هذا والدي!". ووقف والدموع تنهمر على وجهه، وأشار إلى والده، تيم والز حاكم ولاية مينيسوتا، الذي قبل ترشيح الحزب الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس في خطاب أمام آلاف الأشخاص في قاعة مزدحمة وملايين آخرين يشاهدونه من التلفاز.
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واستحوذت حماسة المراهق على القلوب وانتشرت صوره على نطاق واسع، لتصبح ربما الصورة المحددة لخطاب والده حيث أضفت المزيد من الإنسانية على والز الذي اختارته المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس. (العربية)
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