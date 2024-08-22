بشأن نشر قوة دولية على حدود مصر وغزة.. ماذا قررت اسرائيل؟

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علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الخميس، على تقارير تشير إلى أن إسرائيل تدرس الموافقة على نشر قوة دولية على امتداد شريط حدودي ضيق بين غزة ومصر يُعرف باسم ممر فيلادلفيا، نافياً الخبر.وقال مكتب نتنياهو في بيان: "يصر نتنياهو على مبدأ أن إسرائيل ستسيطر على ممر فيلادلفيا لمنع إعادة تسليح حماس، الأمر الذي من شأنه أن يسمح لها بتكرار الفظائع التي ارتكبت في السابع من تشرين الاول".