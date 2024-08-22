مباحثات أميركية إماراتية في البنتاغون

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أجرى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، الجنرال سي كيو براون، الخميس، مباحثات مع رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية، الفريق عيسى المزروعي، في مبنى البنتاغون.وقد تركزت المباحثات على التحديات الأمنية في الشرق الأوسط وأفريقيا وهجمات الحوثيين على السفن التجارية في المياه الدولية في جنوب البحر الأحمر والخليج.كما تناولت المباحثات الهدف الاستراتيجي المشترك بين الولايات المتحدة والإمارات المتمثّل في غزة مستقرة وآمنة.وأكّد البيان على مواصلة الولايات المتحدة الوقوف إلى جانب الشركاء الإماراتيين في الدفاع ضد التهديدات التي يتعرضون لها.