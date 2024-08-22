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عربي-دولي
جماعة الحوثي تعلن استهداف السفينة "سونيون"
Lebanon 24
22-08-2024
|
17:59
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قالت المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر "أسبيديس"، يوم الخميس، إن ناقلة النفط "سونيون" صارت تمثل الآن خطراً بيئياً بعد تعرضها لهجوم في البحر الأحمر.
وتبلغ حمولة الناقلة التي ترفع علم اليونان 150 ألف طن من النفط الخام، وقد تسنى إجلاء طاقمها بعد استهدافها بعدة مقذوفات الأربعاء قبالة الحديدة في اليمن.
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وأعلن الحوثيون، يوم الخميس، أنهم استهدفوا ناقلة النفط "سونيون" في البحر الأحمر حيث تهاجم جماعة الحوثي سفنا للتضامن مع الفلسطينيين في حرب غزة.
وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان نقله التلفزيون إن “العملية الأولى استهدفت سفينة سونيون النفطية التابعة لشركة تتعامل مع العدو الإسرائيلي وانتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة وقد أصيبت السفينة إصابة دقيقة ومباشرة أثناء إبحارها في البحر الأحمر وهي معرضة للغرق".
وقالت المهمة في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس"الناقلة سنويون التي تحمل 150 ألف طن من النفط الخام تشكل حاليا خطرا ملاحيا وبيئيا".
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