بالفيديو... حريق في فندق في وسط إسطنبول

Beyoğlu'nda 9 katlı otelde yangın çıktı...
Otelde konaklayanların bazıları kendi imkanlarıyla çıkarken, geri kalanlar ekipler tarafından kurtarıldı.
— Odatv (@odatv) August 22, 2024
Beyoğlu'nda 9 katlı otelde yangın çıktı...
Otelde konaklayanların bazıları kendi imkanlarıyla çıkarken, geri kalanlar ekipler tarafından kurtarıldı.
Beyoğlu'ndaki 9 katlı otelde çıkan yangın söndürüldühttps://t.co/EcN2DIu4h7 pic.twitter.com/YahMt2LbAH
— T24 (@t24comtr) August 22, 2024
Beyoğlu'ndaki 9 katlı otelde çıkan yangın söndürüldühttps://t.co/EcN2DIu4h7 pic.twitter.com/YahMt2LbAH