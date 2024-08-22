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عربي-دولي

بالفيديو... حريق في فندق في وسط إسطنبول

Lebanon 24
22-08-2024 | 23:07
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أفادت وسائل الإعلام التركية عن اندلاع حريق في فندق "غراند ستار" في حيّ بك أوغلي القريب من ساحة تقسيم في وسط إسطنبول.

ووصلت فرق الإطفاء إلى المنطقة فور تلقي البلاغ بشأن الحريق، وتمكنت من إخماده.

وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادث، وحسب المعلومات الأولية اندلع الحريق في مطبخ الفندق.

ولم ترد على الفور معلومات عن وقوع إصابات جراء الحريق. (روسيا اليوم)
 
 
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