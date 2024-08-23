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عربي-دولي

جريمة مروّعة جدّاً... ذبح زوجته بسكين ونقل جثتها إلى مركز الشرطة

Lebanon 24
23-08-2024 | 00:25
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أقدم مواطن تركي على قتل زوجته بسكين، ونقل جثتها إلى مركز الشرطة في مدينة قونية في وسط البلاد.

وفوجئ عناصر الشرطة بوصول الرجل إلى المركز الأمني في منطقة سلجوقلو، ليخبرهم أنه جاء ليسلم نفسه، بعدما طعن زوجته، وتركها في السيارة التي حضر فيها.
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وأوقفت الشرطة، الزوج القاتل على الفور، وتم نقل جثة الزوجة التي فارقت الحياة في السيارة، إلى مشرحة مستشفى مدينة قونية.

وأظهرت صورة من أمام مركز الشرطة، سيارة الزوج التي كانت مسرح الجريمة المروعة. (روسيا اليوم)
 
 
 

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