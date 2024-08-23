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مؤكدة أن الوقت قد حان لوقف الحرب.. هاريس تعد بحماية أمن إسرائيل

Lebanon 24
23-08-2024 | 01:17
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قبلت كامالا هاريس رسميا ترشيح الحزب الديموقراطي لها في مؤتمر الحزب في شيكاغو، ما يجعلها المرشحة الديموقراطية الرسمية لخوض الانتخابات الرئاسية في 5 تشرين الثاني.
 
وخلال خطاب متلفز، أكّدت كاملا هاريس، أن الوقت قد حان لوقف إطلاق النار في غزة وتحرير الرهائن.
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وقالت هاريس "سأظل دوما أدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، وأضافت أن "ما حدث في غزة خلال الأشهر العشرة الماضية مفجع" وحجم المعاناة في غزة "يفطر القلب".

ولفتت إلى أنّها تعمل والرئيس بايدن على إنهاء هذه الحرب حتى تكون إسرائيل آمنة ويتم إطلاق سراح الرهائن.

وقالت هاريس في خطاب أمام حشد من الجماهير "بالنيابة عن الشعب، بالنيابة عن كل أميركي، بغض النظر عن الحزب والعرق والجنس، أنا أقبل ترشيحكم".

وفي قضايا أخرى، تعهدت هاريس بإصلاح "نظام الهجرة المعطل" في الولايات المتحدة.

وحول أوكرانيا، قالت كاملا هاريس إنها ستقف إلى جانب الحلفاء في حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا إذا أصبحت رئيسة.

وأضافت أنها لن تكون ودودة مع دكتاتوريين مثل زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون. (سكاي نيوز عربية)

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