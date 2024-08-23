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مودي يصل إلى أوكرانيا

Lebanon 24
23-08-2024 | 03:28
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وصل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى أوكرانيا في أول زيارة لرئيس وزراء هندي منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1992.


وقالت قناة "NDTV" إنّ الزيارة سوف تستغرق عدة ساعات. (روسيا اليوم)
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