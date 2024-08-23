بعد سحب تريليون جنيه... ماذا شهد الدولار في مصر؟

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ارتفع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي اليوم الجمعة، بعد أن قام المصرف المركزي المصري بسحب سيولة بأكثر من تريليون جنيه من المصارف في البلاد.ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام مصرية، فقد تراجع سعر صرف الدولار بنحو 60 قرشا إلى 48.83 جنيه.وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم 48.73 جنيه للشراء و48.83 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار في بنك مصر 48.73 جنيه للشراء، 48.83 جنيه للبيع. (روسيا اليوم)