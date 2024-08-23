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عربي-دولي

وزير الخارجية البريطاني لنظيره الإيراني: لتجنب أي تصعيد في الشرق الأوسط

Lebanon 24
23-08-2024 | 11:14
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أعلن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، أنه شدّد خلال مكالمة مع نظيره الإيراني، عباس عراقجي، على "أهمية تجنب أي تصعيد في منطقة الشرق الأوسط".

وأشار لامي إلى أن "وقف إطلاق النار، وتوفير المساعدات الإنسانية إلى غزة، وإطلاق سراح الأسرى يمثلون عناصر أساسية لتحقيق الاستقرار في المنطقة".

تأتي هذه التصريحات في وقت يشهد توترات متزايدة، حيث يُنتظر أن يشنّ كل من  حزب الله وإيران هجمات على إسرائيل، عقب اغتيال رئيس حركة حماس إسماعيل هنية في طهران، والقيادي العسكري في حزب الله فؤاد شكر خلال العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، في ظل استمرار الصراع الإسرائيلي ضد قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول.

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