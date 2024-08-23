السيسي وبايدن يؤكدان أهمية إبداء المرونة لوقف حرب غزّة

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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي جو بايدن، أهمية التزام الأطراف المعنية بإبداء المرونة من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.وقال بيان للرئاسة المصرية، إن "السيسي تلقى مساء الجمعة اتصالاً هاتفياً من بايدن، في إطار جهود الوساطة المكثفة التي تبذلها الدولتان لوقف حرب غزة وتبادل المحتجزين.وأضاف البيان: "تم في هذا الصدد استعراض آخر تطورات جولة التفاوض التي تستضيفها القاهرة حاليا، وأكد الرئيسان أهمية التزام الأطراف المعنية بتذليل العقبات وإبداء المرونة لإتمام الاتفاق".