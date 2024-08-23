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عربي-دولي

قُتل بضربة أميركية في سوريا.. من هو المكي قيادي تنظيم "حراس الدين"؟

Lebanon 24
23-08-2024 | 23:24
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أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، أمس الجمعة، مقتل زعيم بارز في تنظيم حراس الدين بسوريا في ضربة شنتها قواتها في وقت سابق من اليوم.

وقالت "سنتكوم" في بيان عبر "إكس" إن قواتها قتلت "زعيما بارزا في تنظيم حراس الدين، أبو عبد الرحمن المكي، في ضربة حركية مستهدفة في سوريا".
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وأضافت أن "أبو عبد الرحمن المكي" كان "عضوا في مجلس شورى حراس الدين وزعيما بارزا مسؤولا عن الإشراف على العمليات الإرهابية من سوريا".

وقال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأميركية: "تظل القيادة المركزية ملتزمة بالهزيمة الدائمة للإرهابيين في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الذين يهددون الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها والاستقرار الإقليمي".

ونوهت "سنتكوم" بأن "حراس الدين هي قوة مرتبطة بتنظيم القاعدة ومقرها سوريا، وتشارك القاعدة في تطلعاتها العالمية لشن هجمات ضد المصالح الأميركية والغربية".

من هو المكي؟

بحسب القيادة المركزية الأميركية، فإن أبو عبد الرحمن المكي كان عضواً في مجلس شورى حراس الدين وزعيماً بارزاً مسؤولاً عن الإشراف على العمليات الإرهابية من سوريا.

وتنقل المكي بين عدة فصائل إرهابية، كما قاد "لواء جند الملاحم" ضمن "جبهة النصرة" التي انشق عنها لاحقاً، والتحق بتنظيم حراس الدين.(العربية)



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