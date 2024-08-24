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عربي-دولي

بعدما هدد بقتل ترامب.. اعتقال رجل من أريزونا

Lebanon 24
24-08-2024 | 04:39
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أكد مكتب رئيس الشرطة في مقاطعة كوتشيس بولاية أريزونا الأميركية، إلقاء القبض على رجل كان مطلوبا بعدما هدد عبر وسائل التواصل الاجتماعي بقتل الرئيس السابق دونالد ترامب.

وكان ترامب، المرشح الجمهوري للرئاسة، في زيارة للمقاطعة يوم الخميس الماضي، عندما تفقد الحدود الأميركية مع المكسيك في إطار أنشطة حملته الانتخابية.
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وقال مكتب رئيس الشرطة في المقاطعة إن الرجل، ويدعى رونالد لي سيفرود (66 عاما)، سبق أن صدرت عدة أوامر بضبطه من ولاية ويسكونسن، لكن لم يكن قد تم تنفيذها بعد. وقالت السلطات أمس الجمعة إنه تم احتجازه بعد ظهر الخميس.

وأضاف المكتب أن سيفرود يقبع بمقر احتجاز المقاطعة بموجب مذكرة جنائية من مقاطعة جراهام في أريزونا بسبب رفضه أمرا قانونيا بتوفير عينة من الحمض النووي الخاص به بعد اتهامه بارتكاب جريمة جنسية في قضية سابقة، وتهمتي تهديد بقتل ترامب في هذه القضية، وهو رهن الاحتجاز حاليا في انتظار صدور حكم قضائي آخر.

ولدى سؤاله عن هذا التهديد في أريزونا يوم الخميس، قال ترامب "لست مندهشا إلى هذا الحد. والسبب هو أنني أريد القيام بأشياء يعتبرها أهل الشر سيئة جدا".

وهذا هو الأحدث في سلسلة من التهديدات للمرشحين قبل الانتخابات العامة المقررة في الخامس من تشرين الثاني. (العربية)





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