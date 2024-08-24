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إقتصاد

إعتباراً من تشرين الأوّل... أسعار الكهرباء سترتفع في بريطانيا

Lebanon 24
24-08-2024 | 05:49
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أفادت الهيئة الناظمة لقطاع الطاقة في بريطانيا أن فواتير الاستهلاك المنزلية ستعاود الارتفاع هذا الخريف.

وكانت فواتير الكهرباء والغاز قد انخفضت مؤخرا من الذروة التي بلغتها في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية التي دفعت الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.
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لكن هيئة تنظيم سوق الطاقة البريطانية "أوفجيم" أعلنت أن سقف السعر الذي يمكن للموردين فرضه على العملاء سيزيد بنسبة 10 بالمئة اعتبارا من تشرين الاول، ما يضيف نحو 12 جنيها شهريا إلى متوسط الفاتورة.

وسترتفع الفاتورة المنزلية نحو 1717 جنيها سنويا، بحسب بيان لـ"أوفجيم" التي تحدد السقف كل ثلاثة أشهر.
 
وكانت الهيئة قد خفضت الأسعار في نيسان وتموز. (سكاي نيوز)

إقتصاد

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