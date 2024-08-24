الرئيس الصيني يزو روسيا في تشرين الأول لحضور قمة "بريكس"

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نقلت وكالة الإعلام الروسية، السبت، عن المبعوث الصيني إلى موسكو قوله إن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيحضر قمة دول مجموعة بريكس في مدينة كازان الروسية في تشرين الأول.من المقرر أن تعقد قمة بريكس في الفترة بين 22 و24 تشرين الأول.وضمت مجموعة دول بريكس في الأساس البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وجرت تسميتها بجمع الأحرف الأولى لأسماء هذه الدول باللغة الإنكليزية. (سكاي نيوز عربية)