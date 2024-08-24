قبعات "هاريس - والز" تُنعش مبيعات شركة أميركية

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عاد الزخم الذي أحدثه دخول كامالا هاريس السباق إلى الرئاسة الأميركية ومعها مرشحها لمنصب نائب الرئيس تيم والز بفائدة كبيرة على شركة لتصنيع المنتجات النسيجية الترويجية المخصصة للحملات الانتخابية بالقرب من نيويورك، إذ بيع أكثر من مئة ألف من قبعاتها التي تحمل شعار "هاريس والز" منذ الإعلان عن ترشحهما.وقال المدير العام لشركة "يونيون وير" ميتش كان: "لم يسبق أن بيعت قبعات بهذه السرعة، مع أننا نصنع مواد ترويجية للحملات منذ 24 عاما". (سكاي نيوز)