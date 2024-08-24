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عربي-دولي

وفاة عائلة من 5 أشخاص... السيول قتلتهم في السعوديّة!

Lebanon 24
24-08-2024 | 09:58
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أفادت وسائل إعلام سعودية اليوم السبت، عن مصرع أسرة من 5 أشخاص في سيول جارفة نتيجة الأمطار الغزيرة التي ضربت منطقة جنوب غربي المملكة العربية السعودية.
 
وكان محافظ محايل محمد بن فلاح القرقاح، تفقد ميدانيا، بعض المواقع المتضررة من الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي شهدها مركز سعيدة الصوالحة، غرب منطقة عسير. (روسيا اليوم)
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