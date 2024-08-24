وفاة عائلة من 5 أشخاص... السيول قتلتهم في السعوديّة!

أفادت وسائل إعلام سعودية اليوم السبت، عن مصرع أسرة من 5 أشخاص في سيول جارفة نتيجة الأمطار الغزيرة التي ضربت منطقة جنوب غربي المملكة العربية السعودية.

وكان محافظ محايل محمد بن فلاح القرقاح، تفقد ميدانيا، بعض المواقع المتضررة من الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي شهدها مركز سعيدة الصوالحة، غرب منطقة عسير. (روسيا اليوم)