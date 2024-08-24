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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 من ضباطه خلال معارك غزة

Lebanon 24
24-08-2024 | 15:48
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، مقتل 3 ضباط احتياطيين، يوم الجمعة في قطاع غزة، خلال المعارك المستمرة منذ عشرة أشهر.

وقال الجيش في بيان إن الضباط قتلوا في وسط غزة، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
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وبهذا الإعلان، ترتفع حصيلة القتلى العسكريين الإسرائيليين في الحملة البرية التي تشنها إسرائيل في غزة منذ تشرين الأول الماضي إلى 338.
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