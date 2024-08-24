الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 من ضباطه خلال معارك غزة

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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، مقتل 3 ضباط احتياطيين، يوم الجمعة في قطاع غزة، خلال المعارك المستمرة منذ عشرة أشهر.وقال الجيش في بيان إن الضباط قتلوا في وسط غزة، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.وبهذا الإعلان، ترتفع حصيلة القتلى العسكريين الإسرائيليين في الحملة البرية التي تشنها إسرائيل في غزة منذ تشرين الأول الماضي إلى 338.