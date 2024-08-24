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أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية في الساعات الأولى من صباح الأحد، توقف الرحلات من وإلى مطار بن غوريون في تل أبيب.ويتزامن القرار مع شن إسرائيل عشرات الهجمات الاستباقية على مناطق عدة جنوبي لبنان، حسبما أعلن الجيش.وقال الجيش الإسرائيلي أنه يشن موجة من الهجمات الاستباقية على جنوب لبنان، بعد أن علم أن حزب الله يستعد لإطلاق صواريخ وقذائف على إسرائيل.وقال المتحدث باسم الجيش دانيل هغاري صباح الأحد، إن "سلاح الجو بدأ موجة من الهجمات في لبنان. هجوم استباقي". (سكاي نيوز)