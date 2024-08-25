وسط التصعيد مع لبنان.. نتنياهو يعلن: سنؤذي من يؤذينا

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، إن إسرائيل قررت إعادة سكان الشمال إلى مناطقهم.وأضاف نتنياهو أن الجيش دمر آلاف الصواريخ التي كانت موجهة لشمال إسرائيل وأزال تهديدات أخرى.وتابع: "نريد العدالة الكاملة لتحقيق أمن سكان شمال إسرائيل".وشدد على أن إسرائيل عازمة على "فعل كل شيء للدفاع عن البلاد وسنؤذي كل من يفكر في إيذائنا".ودعا رئيس الوزراء لمتابعة توجيهات الجبهة الداخلية. (سكاي نيوز)