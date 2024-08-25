برادار يخترق الأرض.. أميركا تبحث عن السنوار

أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إلى أنّ "إسرائيل تمكّنت من رصد مكالمات لقائد حركة "حماس" يحيى السنوار من داخل الأنفاق".

Advertisement

ولفتت الصحيفة إلى أن واشنطن زوّدت إسرائيل بأجهزة تنصّت أميركية ولكنها لم تنجح بتحديد موقعه.وذكرت أنّ "الاستخبارات الأميركية تفعّل طواقم خاصّة لجيشها في غزة لزرع رادارات تخترق الأرض لكشف موقع السنوار ولكنها لم تنجح حالياً".وأشارت إلى أنّ "السنوار يتواصل منذ أشهر مع العالم الخارجي فقط عن طريق وسائل بشريّة ولا يستخدم أيّ جهاز إلكتروني".