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عربي-دولي

برادار يخترق الأرض.. أميركا تبحث عن السنوار

Lebanon 24
25-08-2024 | 05:08
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أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إلى أنّ "إسرائيل تمكّنت من رصد مكالمات لقائد حركة "حماس" يحيى السنوار من داخل الأنفاق".
 
ولفتت الصحيفة إلى أن واشنطن زوّدت إسرائيل بأجهزة تنصّت أميركية ولكنها لم تنجح بتحديد موقعه.
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وذكرت أنّ "الاستخبارات الأميركية تفعّل طواقم خاصّة لجيشها في غزة لزرع رادارات تخترق الأرض لكشف موقع السنوار ولكنها لم تنجح حالياً".

وأشارت إلى أنّ "السنوار يتواصل منذ أشهر مع العالم الخارجي فقط عن طريق وسائل بشريّة ولا يستخدم أيّ جهاز إلكتروني".
 
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