بعد استهداف حزب الله زورقاً حربياً قبالة نهاريا.. إسرائيل تقر بمقتل جندي

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أعلن رئيس مجلس مستوطنات رام الله مقتل جندي في البحرية الإسرائيلية، جراء استهداف حزب الله زورقا حربيا.فيما أظهر فيديو ضرب حزب الله هدفا بحريا قبالة مستوطنة نهاريا في إسرائيل، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن هجوما للحزب أصاب الهدف البحري صباح اليوم الأحد في المستوطنة، ما أدى إلى إصابة 5 جنود من دون ذكر تفاصيل أخرى.وأتت هذه التطورات بينما أوضحت بعض التقديرات العسكرية المبدئية في إسرائيل أن حزب الله خطط لاستهداف مراكز استخباراتية في منطقة غليلوت بتل أبيب.ومن بين تلك الأهداف، بحسب ما أفاد مراسل العربية/الحدث مقر الموساد، والقاعدة 8200 شمال تل أبيب .فيما أوضح مسؤولون إسرائيليون أن أنظمة التشويش نجحت في حماية تل أبيب من تلك الهجمات".وكان الجيش الإسرائيلي نفى إصابة أي من تلك الأهداف. وقال المتحدث باسمه أفيخاي أدرعي، للعربية/الحدث إنه لا أضرار بشرية أو مادية في تل أبيب، مؤكدا أن القوات الإسرائيلية استبقت "الهجوم الكبير" الذي أعده حزب الله بدعم إيراني.علماً أن حزب الله كان أعلن أنه استهدف 11 موقعا في شمال إسرائيل والجولان المحتل فقط، بأكثر من 300 صاروخ، نافياً أن تكون إسرائيل استبقت هجومه هذا، وأحبطته.في حين شن الطيران الإسرائيلي عشرات الغارات على قرى حدودية في الجنوب اللبناني، معلناً أنه دمر نحو 1000 منصة إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله في أكثر من 40 موقعاً.(العربية)