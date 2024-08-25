خلال ما يزيد قليلاً عن شهر.. حملة هاريس الانتخابية تجمع 540 مليون دولار

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أعلنت حملة مرشحة الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة كامالا هاريس، أنها جمعت 540 مليون دولار خلال ما يزيد قليلا عن شهر منذ أن بدأ مسعاها في المنافسة على الرئاسة، إذ زادت وتيرة تدفق التبرعات خلال المؤتمر الوطني للحزب الأسبوع الماضي.وقالت مديرة الحملة جين أومالي ديلون في مذكرة أصدرتها الحملة إن المبلغ يشمل 82 مليون دولار تدفقت خلال أسبوع المؤتمر، وإنه علامة على حماس الديمقراطيين لترشحها.وأضافت "هذا هو أكبر مبلغ على الإطلاق لأي حملة رئاسية في مثل هذه الفترة الزمنية".وصارت نائبة الرئيس الحالية هاريس مرشحة الحزب للرئاسة في 21 تموز عندما تنحى الرئيس جو بايدن تحت ضغط من أعضاء الحزب القلقين حيال قدراته الذهنية بعد تلعثمه خلال مناظرة خاضها في 27 حزيران أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب.