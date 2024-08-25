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عربي-دولي

إسرائيل تريد الانسحاب من محور فيلادلفيا.. اليكم آخر التفاصيل

Lebanon 24
25-08-2024 | 13:01
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مع تواصل محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة في القاهرة بين إسرائيل وحماس، اليوم الأحد، تكشفت معلومات جديدة.
فقد ذكرت المصادر أن إسرائيل تريد الانسحاب فقط من 3 كلم من محور فيلادلفيا.

كما بينت أن هناك تمسكا مصريا بضرورة انسحاب إسرائيل بشكل كامل من محور فيلادلفيا، ولكن لمنع تعطيل الصفقة تسعى القاهرة لأن يكون الانسحاب على مرحلتين، وتشير المصادر إلى أن مصر لن تتنازل عن الانسحاب من (محور صلاح الدين) ومن معبر رفح بشكل كامل.
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وأضافت المصادر أن مصر أبلغت الوفد الإسرائيلي، اليوم، أنها لن تنسق إلا مع الجانب الفلسطيني في معبر رفح.

وكانت مصادر مطلعة كشفت في وقت سابق اليوم، أن إسرائيل لا تزال متمسكة بالبقاء في محور فلادلفيا حتى نهاية العام، مع خفض مؤقت لأعداد قواتها.

كما لفتت إلى أن المشاورات جارية حول إمكانية تواجد بعثات دولية تراقب آلية العمل عند معبر رفح وتراقب دخول المساعدات.
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