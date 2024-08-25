الرئاسة الفلسطينية ستتواصل مع حماس لترتيب زيارة عباس إلى غزة... ما سرّ التوقيت؟

أعلنت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد، أنها ستتواصل مع حركة حماس والفصائل الأخرى لترتيب زيارة الرئيس محمود عباس إلى غزة.





جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التحضيرية من أجل وضع الترتيبات اللازمة لتوجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن إلى غزة وأعضاء القيادة الفلسطينية بغرض تحقيق أهداف التوجه، وفي مقدمتها وقف الهجوم المتواصل على المحافظات الجنوبية والانسحاب الكامل والفوري للقوات الإسرائيلي والتأكيد أن دولة فلسطين هي صاحبة الولاية على أرض دولة فلسطين كاملة، بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

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كما قررت اللجنة التحضيرية الخطوات العملية للتحرك السياسي والقانوني وحشد الدعم العربي والإسلامي والدولي وتأمين دعم الأمم المتحدة ومؤسساتها وهيئاتها لهذا التحرك.

وقررت اللجنة الاتصال مع المكتب السياسي مع حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى من أجل الاتفاق والتفاهم معها على الخطوات المشتركة، لتحقيق هذه المبادرة الوطنية.



وفي وقت سابق، أعلن عباس في خطاب أمام البرلمان التركي أنه سيتوجه إلى قطاع غزة مع عدد من أعضاء القيادة الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولي إلى تأمين وصولهم إلى هناك.



وأشار إلى أن "قرار توجهنا إلى غزة لقطع الطريق أمام مخططات إسرائيل".



سر الزيارة والتوقيت

وعن سر الزيارة وتوقيتها وأهدافها يقول الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين، في تصريحات لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" إن من حق القيادة الفلسطينية أن تتواجد في كل شبر من الأراضي الفلسطينية، مضيفاً أنه رغم أن الظروف الآن صعبة واستثنائية بسبب الهجوم على القطاع، فإن ظروف الانقسام منعت القيادة الفلسطينية من التواجد في القطاع قبل ذلك.



وقال مستشار أبو مازن إن الهدف من الزيارة التضامن والوقوف بجانب الفلسطينيين في غزة، لعل ذلك يكون سببا في وضع حد لحرب الإبادة، مؤكدا أن الهدف أيضا وضع حد لكل مسببات وجذور هذه الحالة الاستثنائية التي تمر بها القضية الفلسطينية بشكل عام. (العربية)